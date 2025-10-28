российское информационное агентство 18+

28 октября 2025

В администрации Калининграда снова прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели повторный обыск в администрации Калининграда по уголовному делу о крупном мошенничестве при благоустройстве города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

По данным источника ТАСС, речь идет о внушительных суммах денежных средств, они выражаются в десятках миллионов рублей.

Ранее по уголовному делу был задержан и арестован заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Роман Бартош.

По версии следствия, махинация была осуществлена в декабре 2023 года через закупочную комиссию Управления капитального строительства (УКС) при закупке скамеек с явно завышенной стоимостью. В результате был причинен ущерб в сумме свыше 1 млн рублей.

