Вторник, 28 октября 2025, 20:33 мск

Два мирных жителя Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области в результате ударов беспилотных летательных аппаратов ранены два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, в селе Илек-Кошары Ракитянского района от удара дрона по легковому автомобилю мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшему оказана помощь на месте.

Вместе с тем в городскую больницу №2 Белгорода госпитализирована женщина, которая получила баротравму в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в поселке Октябрьский Белгородского района.

Ранее Гладков сообщил, что при атаке дрона ВСУ ранение получил боец подразделения «Орлан».

Белгород, Анастасия Смирнова

