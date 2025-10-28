Два мирных жителя Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области в результате ударов беспилотных летательных аппаратов ранены два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В частности, в селе Илек-Кошары Ракитянского района от удара дрона по легковому автомобилю мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшему оказана помощь на месте.
Вместе с тем в городскую больницу №2 Белгорода госпитализирована женщина, которая получила баротравму в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в поселке Октябрьский Белгородского района.
Ранее Гладков сообщил, что при атаке дрона ВСУ ранение получил боец подразделения «Орлан».
Белгород, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»