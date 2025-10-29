Гладков: ВСУ ведут охоту на глав районов и госслужащих в Белгородской области

В Белгородской области вооруженные формирования Украины атаковали автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, вражеский дрон целенаправленно преследовал машину.

По его слова, водитель автомобиля и глава района успели покинуть автомобиль прямо перед ударом.

«Враг целенаправленно охотится за нашими главами районов, муниципальными служащими, за сотрудниками оперативных служб – это уже не первый случай. Противник сегодня вновь подтвердил свою тактику – устрашение мирных жителей», – констатировал губернатор в своем телеграм-канале, подчеркнув, что врагу «не удастся нас сломить».

