В Ростовской области предотвращен теракт с захватом заложников

Следственный комитет Ростова-на-Дону возбудил уголовное дело о приготовлении к совершению теракта с захватом заложников. Об этом говорится в сообщении регионального главка ведомства.

По данным СК, фигурант, являясь сторонником террористической организации, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения, однако был задержан.

«Установлено, что подозреваемый ранее уже был привлечен к ответственности за совершение преступлений террористической направленности», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время следствие продолжается.

Ростов-на-Дону, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube