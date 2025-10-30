В Ростовской области предотвращен теракт с захватом заложников

Следственный комитет Ростова-на-Дону возбудил уголовное дело о приготовлении к совершению теракта с захватом заложников. Об этом говорится в сообщении регионального главка ведомства.
По данным СК, фигурант, являясь сторонником террористической организации, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения, однако был задержан.
«Установлено, что подозреваемый ранее уже был привлечен к ответственности за совершение преступлений террористической направленности», – уточнили в ведомстве.
В настоящее время следствие продолжается.
Ростов-на-Дону, Анастасия Смирнова
