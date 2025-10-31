российское информационное агентство 18+

Пятница, 31 октября 2025, 16:58 мск

ВСУ нанесли удар по сельхозпредприятию в Брянской области: пострадал один сотрудник

Вооруженные формирования Украины нанесли удар дронами-камикадзе по территории агропромышленного хозяйства «Мираторг» в Брянской области, в результате чего пострадал один из сотрудников предприятия. ОБ этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в селе Хоромное Климовского района, сотрудник предприятия получил контузию.

«Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что украинские дроны-камикадзе ударили по движущемуся автомобилю в селе Чаусы Погарского района Брянской области. В результате атаки ранен мирный житель.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

