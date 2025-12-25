Силы ПВО сбили 48 беспилотников ВСУ над регионами России

Во второй половине дня 25 декабря силы противовоздушной обороны нейтрализовали 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, атака была отражена в период с 15:00 до 20:00 мск.

Самому массированному удару подверглась Брянская область, над которой сбили 36 дронов. Еще 9 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, два – над Калужской и один над территорией Курской области.

Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате воздушной вражеской атаки пострадавших и разрушений нет.

В Белгородской области пострадал один мирный житель. Как уточнил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, в городе Шебекино дрон атаковал «ГАЗель», в результате чего мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями бригада скорой доставила в центральную районную больницу.

Глава Калужской области Владислав Шапша со своей стороны уточнил, что сегодня вечером силами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территориями Боровского и Дзержинского муниципальных округов. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Последствия ударов уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube