Суббота, 1 ноября 2025, 16:39 мск

Житель Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ

Фото из официального тг-канала губернатора Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата получил ранения мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в Грайворонском округе в селе Мощеное.

«При атаке дрона мужчина получил множественные осколочные ранения головы, предплечья, грудной клетки и бедра», – уточнил губернатор.

Пострадавший госпитализирован в центральную районную больницу.

В результате удара беспилотника повреждены автомобиль и остекление дома и надворной постройки.

Белгород, Анастасия Смирнова

