Житель Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата получил ранения мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, ЧП произошло в Грайворонском округе в селе Мощеное.
«При атаке дрона мужчина получил множественные осколочные ранения головы, предплечья, грудной клетки и бедра», – уточнил губернатор.
Пострадавший госпитализирован в центральную районную больницу.
В результате удара беспилотника повреждены автомобиль и остекление дома и надворной постройки.
Белгород, Анастасия Смирнова
