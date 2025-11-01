Житель Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата получил ранения мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в Грайворонском округе в селе Мощеное.

«При атаке дрона мужчина получил множественные осколочные ранения головы, предплечья, грудной клетки и бедра», – уточнил губернатор.

Пострадавший госпитализирован в центральную районную больницу.

В результате удара беспилотника повреждены автомобиль и остекление дома и надворной постройки.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube