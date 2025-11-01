российское информационное агентство 18+

Суббота, 1 ноября 2025, 18:45 мск

Над Россией за три часа сбили шесть украинских беспилотников

Сегодня в период с 14:00 до 17:00 мск подразделения противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, четыре БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, по одному – над Брянской и Курской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз со своей стороны уточнил, что на территории его региона обошлось без жертв и разрушений.

Информация о последствиях атак беспилотников ВСУ в других регионах уточняется.

Москва, Анастасия Смирнова

