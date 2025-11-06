Днем над Россией сбили 14 дронов ВСУ

Сегодня в период с 12:00 до 17:00 мск средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, больше всего – семь – БПЛА сбито над территорией Брянской области, еще пять – над Курской областью. По одному беспилотнику нейтрализовано над Ростовской областью и Башкирией.

В настоящее время уточняются последствия атак вражеских БПЛА.

Ранее Минобороны России сообщало, что утром с 8:00 до 12:00 мск были уничтожены три украинских беспилотника: два – над территорией Курской области и один – над Башкирией. В ночь на 6 ноября силы ПВО обезвредили 75 БПЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

