российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 ноября 2025, 18:06 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Днем над Россией сбили 14 дронов ВСУ

Сегодня в период с 12:00 до 17:00 мск средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, больше всего – семь – БПЛА сбито над территорией Брянской области, еще пять – над Курской областью. По одному беспилотнику нейтрализовано над Ростовской областью и Башкирией.

В настоящее время уточняются последствия атак вражеских БПЛА.

Ранее Минобороны России сообщало, что утром с 8:00 до 12:00 мск были уничтожены три украинских беспилотника: два – над территорией Курской области и один – над Башкирией. В ночь на 6 ноября силы ПВО обезвредили 75 БПЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ атаковали энергоподстанцию в Рыльске / Охранник Анджелины Джоли задержан для мобилизации в ВСУ / В Киеве готовы объявить эвакуацию населения в связи с заморозками / В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль: погиб мирный житель / Дания передала Украине военную помощь еще на 1,2 млрд евро / Силы ПВО сбили над Россией 5 украинских беспилотников / Минобороны: положение ВСУ в «котлах» Купянска и Красноармейска быстро ухудшается / ВС РФ сжимают «котлы» в Купянске и Димитрове и не дают ВСУ вырваться из окружения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,