Подпишись на каналы
Пятница, 7 ноября 2025, 11:26 мск

Криптомошенника из России и его супругу убили в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах убили криптотрейдера из России Романа Новака и его супругу Анну. Возбуждено уголовное дело.

Новак и его жена пропали около месяца назад. Родственники пытались связаться с парой, но те не отвечали на звонки и сообщения. Сигналы телефонов Новака фиксировались в Хатте (ОАЭ), Омане и Кейптауне (ЮАР).

Предположительно, супруги были похищены с целью вымогательства, но, не получив желаемого, похитители их убили. Подозреваемых задержали, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции преступников в Россию, сообщают СМИ.

Вероятно, к убийству причастны обманутые инвесторы. Новак ранее не раз привлекал внимание правоохранительных органов. Он основал фирму, специализирующуюся на быстрых криптопереводах, собирал деньги на развитие, но через некоторое время исчез, прихватив с собой несколько миллионов долларов вкладчиков.

Потерпевшими в этой истории стали, в частности, предприниматели с Ближнего Востока, из Китая и других стран. Новак частно утверждал, что знаком с арабскими принцами и создателем Telegram Павлом Дуровым.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). По данным следствия, 2 октября 2025 года супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. В этих целях личный водитель привез их на стоянку у озера. Там они пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу. В дальнейшем связь с молодыми людьми пропала.

Тела криптомошенника и его жены не были найдены. У них остались двое детей, которых забрал к себе дедушка.

Дубай, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

