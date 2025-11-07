российское информационное агентство 18+

Пятница, 7 ноября 2025

Украинский беспилотник атаковал машину замглавы Колосковской администрации

Фото из официального тг-канала губернатора Белгородской области

В Белгородской области вооруженные формирования Украины атаковали гражданский автомобиль, в результате чего получила ранения заместитель главы Колосковской территориальной администрации Юлия Ломонос.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, женщину с минно-взрывной травмой и ранением мягких тканей головы доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

«Медицинская помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях. Транспортное средство повреждено», – уточнил глава Белгородской области в своем телеграм-канале.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

