Украинский беспилотник атаковал машину замглавы Колосковской администрации

В Белгородской области вооруженные формирования Украины атаковали гражданский автомобиль, в результате чего получила ранения заместитель главы Колосковской территориальной администрации Юлия Ломонос.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, женщину с минно-взрывной травмой и ранением мягких тканей головы доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

«Медицинская помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях. Транспортное средство повреждено», – уточнил глава Белгородской области в своем телеграм-канале.

Белгород, Анастасия Смирнова

