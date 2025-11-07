российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 ноября 2025, 20:19 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Силы ПВО сбили над Россией еще 6 дронов ВСУ

Сегодня в период с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, три БПЛА сбиты над территорией Курской области, два – над Белгородской и один – над Брянской областями.

В настоящее время уточняются последствия атаки вражеских беспилотников.

По данным Минобороны РФ, в период с 9:00 до 14:00 мск силы ПВО нейтрализовали шесть украинских беспилотников. В ночь на 7 ноября было уничтожено 11 БПЛА, пять из которых атаковали Республику Крым.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Глава МАГАТЭ сообщил о прекращении огня в районе Запорожской АЭС / Украинский беспилотник атаковал машину замглавы Колосковской администрации / Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Курской области: ранен ребенок / Украинские мошенники продали американцу фальшивое лазерное оружие / ВС РФ освободили оплот обороны ВСУ в Запорожье Успеновку / ВС РФ нанесли семь ответных ударов по военным тылам Украины за неделю / Армия России завершает зачистку западной части Купянска / В Брянской области нейтрализовали семь вражеских беспилотников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,