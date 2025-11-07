Силы ПВО сбили над Россией еще 6 дронов ВСУ

Сегодня в период с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, три БПЛА сбиты над территорией Курской области, два – над Белгородской и один – над Брянской областями.

В настоящее время уточняются последствия атаки вражеских беспилотников.

По данным Минобороны РФ, в период с 9:00 до 14:00 мск силы ПВО нейтрализовали шесть украинских беспилотников. В ночь на 7 ноября было уничтожено 11 БПЛА, пять из которых атаковали Республику Крым.

