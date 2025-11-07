российское информационное агентство 18+

Пятница, 7 ноября 2025

Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на соцобъект в Гайвороне: ранена женщина

Вооруженные формирования Украины атаковали четыре муниципалитета Белгородской области, пострадала мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, по его словам, в городе Грайворон на социальный объект беспилотник сбросил взрывное устройство.

«Женщину, получившую осколочное ранение мягких тканей плеча и баротравму, бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ», – уточнил губернатор, добавив, что в результате удара повреждены кровля здания, а также грузовой автомобиль.

Атаке подверглись также город Шебекино, несколько сел, в том числе в Валуйском и Волоконовском районах. Повреждены жилые дома, автомобили и еще один социальный объект.

Белгород, Анастасия Смирнова

