Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на соцобъект в Гайвороне: ранена женщина

Вооруженные формирования Украины атаковали четыре муниципалитета Белгородской области, пострадала мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В частности, по его словам, в городе Грайворон на социальный объект беспилотник сбросил взрывное устройство.
«Женщину, получившую осколочное ранение мягких тканей плеча и баротравму, бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ», – уточнил губернатор, добавив, что в результате удара повреждены кровля здания, а также грузовой автомобиль.
Атаке подверглись также город Шебекино, несколько сел, в том числе в Валуйском и Волоконовском районах. Повреждены жилые дома, автомобили и еще один социальный объект.
Белгород, Анастасия Смирнова
