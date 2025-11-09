российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 9 ноября 2025, 09:48 мск

Ночью ВСУ устроили массированный удар дронами по Брянской области

Сегодня ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, основной удар пришелся на Брянскую область, где было нейтрализовано 43 БПЛА. Еще один дрон уничтожили над территорией Ростовской области.

Как уточнил глава Брянской области Александр Богомаз, в результате вражеской атаки пострадавших нет.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь со своей стороны отметил, что атака была отражена в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе. «Люди не пострадали», – подчеркнул он.

Москва, Анастасия Смирнова

