Дроны ВСУ атаковали коммунальные объекты в Воронеже

Сегодня ночью средства радиоэлектронной борьбы в небе над Воронежем подавили несколько беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил глава Воронежской области Александр Гусев, по предварительным данным, пострадавших нет, однако есть повреждения на энергообъекте.

«На одном из коммунальных объектов возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. В связи с возгоранием по соображениям технологической безопасности принимались временные меры, из-за которых в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления. В ближайшее время температура теплоносителя в этих домах будет приходить в норму», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, также по технологическим соображениям на короткий период было решено приостановить подачу электроэнергии на некоторые территории Воронежа.

«Сейчас электроэнергия подается всем потребителям в штатном режиме», – отметил глава Воронежской области.

Кроме того, в результате вражеской воздушной атаки на территории одного из предприятий строительной отрасли посечена кровля и частично выбиты стекла в ряде зданий, повреждены несколько автомобилей и внутренние сети отопления.

