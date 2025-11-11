российское информационное агентство 18+

Вторник, 11 ноября 2025, 21:23 мск

Силы ПВО сбили над Россией 10 украинских беспилотников

Сегодня в период с 13:00 до 19:00 мск средствами противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, семь беспилотников были сбиты над Оренбургской областью, еще три – над Белгородской областью.

Ранее глава Оренбургской области Евгений Солнцев со своей стороны уточнял, что украинские дроны атаковали промышленное предприятие.

Позже губернатор добавил, что в результате вражеской попытки нарушить работу промышленного предприятия пострадал один человек. «В данный момент ему оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы здоровью и жизни нет», – пояснил Солнцев в своем телеграм-канале.

Москва, Анастасия Смирнова

