Силы ПВО сбили над Россией 10 украинских беспилотников

Сегодня в период с 13:00 до 19:00 мск средствами противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, семь беспилотников были сбиты над Оренбургской областью, еще три – над Белгородской областью.

Ранее глава Оренбургской области Евгений Солнцев со своей стороны уточнял, что украинские дроны атаковали промышленное предприятие.

Позже губернатор добавил, что в результате вражеской попытки нарушить работу промышленного предприятия пострадал один человек. «В данный момент ему оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы здоровью и жизни нет», – пояснил Солнцев в своем телеграм-канале.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube