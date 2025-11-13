На Россией сбили еще три беспилотника ВСУ

Сегодня в период с 12:00 до 16:00 мск силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Как сообщает Министерство обороны РФ, два дрона были сбиты над территорией Белгородской области и еще один – в Курской области.
Ранее сегодня губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников город Льгов. В результате удара повреждены шесть частных домов, два автомобиля и склад сахарного комбината.
Москва, Анастасия Смирнова
