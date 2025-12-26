Украинская армия стягивает личный состав и технику к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС.

По его словам, перед ВСУ стоит задача удержать эти три крупных хаба. Для этого украинское командование концентрирует в этих городах и их окрестностях боеспособные соединения и подготовленные группы спецподразделений, рассказал Кимаковский. Туда также перебрасывают иностранных наемников, в том числе из Колумбии, уточнил он.

Советник главы ДНР добавил, что ВСУ обустраивают на этих участках фортификации, готовят линию обороны.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что после взятия российской армией Северска открывается возможность двигаться к одному из мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе, в районе Славянска и Константиновки.

Донецк, Наталья Петрова

