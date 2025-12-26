российское информационное агентство 18+

Пятница, 26 декабря 2025

Украина нарастила удары по России натовскими дальнобойными ракетами

Украинские войска увеличили число ударов по территории России натовскими дальнобойными ракетами. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«За последнее время отмечается увеличение использования 155-мм артиллерийских боеприпасов, немецких противотанковых мин AT2, ракет Storm Shadow и ATACMS», – написал он в своем телеграм-канале.

Эксперт связал данный факт с ростом поставок на Украину боеприпасов со стороны стран НАТО и «накоплением определенных запасов для ведения активных боевых действий».

Москва, Наталья Петрова

