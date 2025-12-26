Украина нарастила удары по России натовскими дальнобойными ракетами

Украинские войска увеличили число ударов по территории России натовскими дальнобойными ракетами. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«За последнее время отмечается увеличение использования 155-мм артиллерийских боеприпасов, немецких противотанковых мин AT2, ракет Storm Shadow и ATACMS», – написал он в своем телеграм-канале.

Эксперт связал данный факт с ростом поставок на Украину боеприпасов со стороны стран НАТО и «накоплением определенных запасов для ведения активных боевых действий».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube