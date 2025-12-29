российское информационное агентство 18+

Вооруженные силы России идут на Запорожье

Фото: kremlin.ru

Российские войска развивают наступление в сторону Запорожья. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции.

«Благоприятно развивается и ситуация в зоне боевой работы группировки «Восток» в Запорожской области. Войска группировки, форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника и хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья», – отметил глава российского государства.

«В декабре группировкой освобождено более 200 квадратных километров территории, десять населённых пунктов, в том числе город Гуляйполе», – добавил Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

Украина

