российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 ноября 2025, 17:16 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по машине погиб еще один мирный житель

Архив. Фото из официального тг-канала губернатора Белгородской области

В результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП, о котором стало известно сегодня, произошло вчера в селе Ясные Зори Белгородского округа.

«От полученных ранений он скончался на месте. К сожалению, из-за высокой активности дронов возможность эвакуировать тело появилась только сегодня», – уточнил губернатор.

В приграничных российских регионах практически ежедневно фиксируются удары вражеских дронов по движущимся гражданским автомобилям, в результате чего десятки мирных жителей получили ранения или погибли.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Дрон ВСУ снова атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области: ранен мирный житель / На подлете к Севастополю сбили четыре вражеских беспилотника / За два часа ПВО сбили 11 украинских дронов над Черным морем / В ЕС не смогли договориться о конфискации российских активов / На Россией сбили еще три беспилотника ВСУ / ВСУ скидывают с беспилотников смертельно ядовитые купюры / Киев заявил о приостановке мирных переговоров с Москвой / На украинской урановой шахте произошла авария

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,