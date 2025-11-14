В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по машине погиб еще один мирный житель

В результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП, о котором стало известно сегодня, произошло вчера в селе Ясные Зори Белгородского округа.

«От полученных ранений он скончался на месте. К сожалению, из-за высокой активности дронов возможность эвакуировать тело появилась только сегодня», – уточнил губернатор.

В приграничных российских регионах практически ежедневно фиксируются удары вражеских дронов по движущимся гражданским автомобилям, в результате чего десятки мирных жителей получили ранения или погибли.

Белгород, Анастасия Смирнова

