Над Воронежем уничтожены несколько украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей в небе над Воронежем. Как сообщил глава региона Александр Гусев, по предварительным данным, пострадавших нет.

«На данный момент известно о повреждении обломками кровли частного дома и автомобиля», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Глава Воронежской области отметил, что в настоящее время непосредственная угроза удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронеже отменена.

При этом Гусев предупредил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона, и рекомендовал при обнаружении обломков сразу звонить в экстренные службы по телефону 112.

