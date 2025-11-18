российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 ноября 2025, 17:10 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над Воронежем уничтожены несколько украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей в небе над Воронежем. Как сообщил глава региона Александр Гусев, по предварительным данным, пострадавших нет.

«На данный момент известно о повреждении обломками кровли частного дома и автомобиля», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Глава Воронежской области отметил, что в настоящее время непосредственная угроза удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронеже отменена.

При этом Гусев предупредил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона, и рекомендовал при обнаружении обломков сразу звонить в экстренные службы по телефону 112.

Воронеж, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Премьер-министр Венгрии сравнил помощь Киеву с ящиком водки для алкоголика / Президент Франции определил срок завершения конфликта на Украине / Зеленский и Макрон подписали соглашение о поставках истребителей и оружия для ВСУ / ЕК предложила выдать Украине срочный кредит с опорой на российские активы / ВСУ в Гуляйполе попали в «огневой мешок» и пытаются бежать из города / Еще три жителя Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ / В центре Новороссийска после налета дронов ВСУ повреждены 6 многоквартирных домов / ВСУ атаковали дронами пять муниципалитетов Белгородской области: ранены трое мирных жителей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,