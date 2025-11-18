Над Воронежем уничтожены несколько украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей в небе над Воронежем. Как сообщил глава региона Александр Гусев, по предварительным данным, пострадавших нет.
«На данный момент известно о повреждении обломками кровли частного дома и автомобиля», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.
Глава Воронежской области отметил, что в настоящее время непосредственная угроза удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронеже отменена.
При этом Гусев предупредил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона, и рекомендовал при обнаружении обломков сразу звонить в экстренные службы по телефону 112.
Воронеж, Анастасия Смирнова
