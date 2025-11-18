российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 ноября 2025, 20:35 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Курской области подорвался на мине служебный автомобиль полиции: ранены двое сотрудников

В Курской области на взрывном устройстве подорвался служебный автомобиль полиции, в результате чего ранения получили двое сотрудников внутренних дел. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло накануне днем на трассе Дьяконово – Суджа.

«В результате взрыва двое мужчин получили травмы легкой степени тяжести, сегодня сотрудники обратились в Курскую областную больницу», – уточнил губернатор.

Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Силы ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ, которые летели к Москве / На подлете к Москве сбит украинский беспилотник / Над Воронежем уничтожены несколько украинских беспилотников / Премьер-министр Венгрии сравнил помощь Киеву с ящиком водки для алкоголика / Президент Франции определил срок завершения конфликта на Украине / Зеленский и Макрон подписали соглашение о поставках истребителей и оружия для ВСУ / ЕК предложила выдать Украине срочный кредит с опорой на российские активы / ВСУ в Гуляйполе попали в «огневой мешок» и пытаются бежать из города

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,