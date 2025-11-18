В Курской области подорвался на мине служебный автомобиль полиции: ранены двое сотрудников

В Курской области на взрывном устройстве подорвался служебный автомобиль полиции, в результате чего ранения получили двое сотрудников внутренних дел. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, ЧП произошло накануне днем на трассе Дьяконово – Суджа.
«В результате взрыва двое мужчин получили травмы легкой степени тяжести, сегодня сотрудники обратились в Курскую областную больницу», – уточнил губернатор.
Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь.
Курск, Анастасия Смирнова
