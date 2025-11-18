российское информационное агентство 18+

Вторник, 18 ноября 2025, 20:35 мск

Силы ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ, которые летели к Москве

Средства противовоздушной обороны уничтожили на подлете к Москве в общей сложности три украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – добавил градоначальник, не уточнив деталей инцидента.

В период воздушной атаки в целях безопасности в столичных аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» были введены ограничения на полеты.

Пресс-служба «Шереметьево» предупредила, что в этой ситуации время обслуживания пассажиров может быть увеличено.

«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов», – уточнили в воздушной гавани.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

