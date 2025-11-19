ВСУ ударили по энергосистеме российского Запорожья

Вооруженные формирования Украины нанести удар по энергосистеме российской части Запорожской области. Как сообщил глава региона Евгений Балицкий, в результате атаки прервано электроснабжение населенных пунктов.

«Кратковременное отключение электроэнергии в населенных пунктах части Запорожской области в результате очередной атаки противника по критической инфраструктуре», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Балицкий заверил, что энергетики работают над устранением проблем в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов.

«Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания», – добавил губернатор Запорожской области.

Ранее ВСУ нанесли удар по энергосистеме Донецкой Народной Республики.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

