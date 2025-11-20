российское информационное агентство 18+

Четверг, 20 ноября 2025, 20:00 мск

Двое жителей Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ по автомобилям

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов получили ранения два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, вооруженные формирования Украины атаковали движущиеся гражданские автомобили в селах Глотово и Рождественка в Грайворонском округе. В одном из случаев ранения получила мирная жительница. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, врачи диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.

Второй пострадавший получил ранения от удара дрона также по легковому автомобилю в селе Рождественка. Бойцы самообороны доставили его с баротравмой и осколочными ранениями лица в больницу.

Оба пострадавших будут переведены в городскую больницу Белгорода.

Белгород, Анастасия Смирнова

