Пятница, 21 ноября 2025, 21:00 мск

Дрон ВСУ ударил по автомобилю в Белгородской области: погибли два супруги, их 4-летний сын ранен

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю погибла супружеская пара, их 4-летний сын получил ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе. «При целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю погибли двое – супруги. Их четырехлетний сын, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки», – уточнил губернатор.

Бойцы самообороны доставили мальчика в состоянии средней степени тяжести в Шебекинскую центральную районную больницу, откуда ребенка перевезут в детскую областную клиническую больницу.

Белгород, Анастасия Смирнова

