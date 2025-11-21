Дрон ВСУ ударил по автомобилю в Белгородской области: погибли два супруги, их 4-летний сын ранен

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю погибла супружеская пара, их 4-летний сын получил ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, ЧП произошло в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе. «При целенаправленном ударе ВСУ по автомобилю погибли двое – супруги. Их четырехлетний сын, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки», – уточнил губернатор.
Бойцы самообороны доставили мальчика в состоянии средней степени тяжести в Шебекинскую центральную районную больницу, откуда ребенка перевезут в детскую областную клиническую больницу.
Белгород, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»