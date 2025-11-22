российское информационное агентство 18+

Суббота, 22 ноября 2025

За ночь силы ПВО сбили над Россией 69 дронов ВСУ

Сегодня ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над девятью регионами РФ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Как следует из сводки ведомства, больше всего беспилотников -16 – были сбиты над Ростовской областью, по 15 БПЛА – над Самарской и Саратовской областями и 13 над территорией Республики Крым.

По три дрона нейтрализовали в Волгоградской и Курской областях, два – в Воронежской и по одному – в Белгородской и Брянской областях.

Комментируя последствия атаки в Ростовской области, губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что удары были отражены в шести районах.

«В Миллерово повреждения получило административное здание и техника во дворе. В хуторе Тренёвка Миллеровского района выбиты стекла в частном доме, повреждены хозпостройка и гараж на подворье. Люди не пострадали», – отметил глава региона.

В Брянской и Воронежской областях также обошлось без пострадавших.

Последствия ночной атаки украинских БПЛА уточняются.

В целях безопасности Росавиация приостанавливала полеты в аэропортах Тамбова, Саратова, Пензы, Самары и Ульяновска

Москва, Анастасия Смирнова

