ВСУ атаковали ТЭК Самарской области: два человека погибли и двое ранены

Сегодня ночью вооруженные формирования Украины с помощью беспилотников атаковали промышленные предприятия Самарской области, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

«Целями врага стали объекты топливно-энергетического комплекса. Силами ПВО атака была отражена», – отметил губернатор в мессенджере МАХ.

По его словам, в Сызрани в результате падения вражеского беспилотного летательного аппарата погибли два человека. Еще два человека пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Федорищев заверил, что правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за ночь над регионами РФ было уничтожено 69 беспилотников, 15 из них были сбиты над Самарской областью.

Самара, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube