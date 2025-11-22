российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 ноября 2025, 10:21 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Дроны ВСУ ударили по Рыльску: повреждены две котельные, без электричества три тысячи абонентов

Вооруженные формирования Украины нанесли целенаправленный удар по энергоподстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки из строя вышли две котельные, без электричества остались порядка трех тысяч абонентов.

«По предварительной информации, пострадавших нет», – уточнил глава региона.

Предполагается, что в самое ближайшее время энергетики приступят к восстановительным работам.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ атаковали ТЭК Самарской области: два человека погибли и двое ранены / За ночь силы ПВО сбили над Россией 69 дронов ВСУ / Трамп подтвердил, что ждет согласия Киева на мирный план до 27 ноября / Дрон ВСУ ударил по автомобилю в Белгородской области: погибли два супруги, их 4-летний сын ранен / На Украине повреждены все крупные теплоэлектростанции / CNN: Вашингтон рассчитывает, что Киев и Москва подпишут мирную сделку до конца года / В дачном поселке под Воронежем нашли неразорвавшиеся обломки американских ракет ATACMS / Reuters: Вашингтон готов блокировать помощь Киеву, если не будет подписан мирный план США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,