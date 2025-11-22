Дроны ВСУ ударили по Рыльску: повреждены две котельные, без электричества три тысячи абонентов

Вооруженные формирования Украины нанесли целенаправленный удар по энергоподстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки из строя вышли две котельные, без электричества остались порядка трех тысяч абонентов.

«По предварительной информации, пострадавших нет», – уточнил глава региона.

Предполагается, что в самое ближайшее время энергетики приступят к восстановительным работам.

Курск, Анастасия Смирнова

