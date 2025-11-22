российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 ноября 2025, 18:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Белгородской области ранены два мирных жителя при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его славам, ЧП произошло в городе Валуйки, где вражеский дрон ударил по территории коммерческого объекта.

«Один мужчина с осколочными ранениями кисти и бедра был доставлен в Валуйскую ЦРБ бригадой скорой помощи. Второй пострадавший, находящийся в крайне тяжелом состоянии, получает медицинскую помощь в отделении реанимации», – уточнил губернатор.

В результате детонации загорелся грузовой автомобиль. Также повреждены навес и оборудование.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Киев и Вашингтон наметили переговоры в Швейцарии по мирному плану Трампа / Армия России взяла под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожской области / Оружие Киеву не поможет: в Белом доме объяснили критику мирного плана Трампа иллюзиями / Дроны ВСУ ударили по Рыльску: повреждены две котельные, без электричества три тысячи абонентов / ВСУ атаковали ТЭК Самарской области: два человека погибли и двое ранены / За ночь силы ПВО сбили над Россией 69 дронов ВСУ / Трамп подтвердил, что ждет согласия Киева на мирный план до 27 ноября / Дрон ВСУ ударил по автомобилю в Белгородской области: погибли два супруги, их 4-летний сын ранен

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,