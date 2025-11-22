В Белгородской области ранены два мирных жителя при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его славам, ЧП произошло в городе Валуйки, где вражеский дрон ударил по территории коммерческого объекта.
«Один мужчина с осколочными ранениями кисти и бедра был доставлен в Валуйскую ЦРБ бригадой скорой помощи. Второй пострадавший, находящийся в крайне тяжелом состоянии, получает медицинскую помощь в отделении реанимации», – уточнил губернатор.
В результате детонации загорелся грузовой автомобиль. Также повреждены навес и оборудование.
Белгород, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»