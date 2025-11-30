В Калифорнии произошла стрельба на дне рождения ребенка – 4 человека погибли

В американском городе Стоктон в штате Калифорния произошла стрельба на семейном празднике. В результате происшествия по меньшей мере четыре человека погибли, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

Как сообщил вице-мэр Стоктона Джейсон Ли, массовая стрельба произошла во время празднования детского дня рождения. Жертвами стали как дети, так и взрослые, уточнила представитель офиса шерифа округа Сан-Хоакин Хизер Брент. По ее словам, стрельба произошла около 18:00 по местному времеи в банкетном зале в квартале 1900 по Люсиль-авеню.

Больше подробностей местные власти пока не приводят. Нападавший остается на свободе. Подробностей о нем или его возможных мотивах пока нет, хотя, по словам Брент, предварительные данные указывают на то, что стрельба была преднамеренной.

Офис шерифа обратился к местным жителям с просьбой о помощи. Правоохранители просят всех, у кого есть информация, видеозаписи или кто мог стать свидетелем этого инцидента, немедленно связаться с офисом шерифа округа Сан-Хоакин.

Москва, Наталья Петрова

