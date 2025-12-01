Дрон ВСУ атаковал двигавшийся автомобиль в Белгородской области: погибла женщина

Вооруженные формирования Украины нанесли новый удар по двигавшемуся гражданскому автомобилю, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в машине находилась супружеская пара.

«К огромному горю, женщина с тяжелыми множественными ранениями скончалась по пути в больницу... У её супруга осколочные ранения ноги и рук, а также закрытая черепно-мозговая травма и баротравма», – уточнил губернатор.

По предварительным данным, которые привел Гладков, состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Раненый мужчина госпитализирован.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

