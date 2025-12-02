российское информационное агентство 18+

Два жителя Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ

В результате новой атаки украинского беспилотного летательного аппарата по гражданскому автомобилю в Белгородской области ранения получили двое мужчин. Об этом глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, удар был нанесен в городе Шебекино.

«У одного пострадавшего диагностировали слепые осколочные ранения плеча и грудной клетки, у второго, по предварительным данным, баротравма. Одному из мужчин продолжают оказывать помощь в больнице, а второго бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу №2 г. Белгорода», – уточнил губернатор.

Глава Белгородской области обратил внимание, что ВСУ атаковали в Шебекино также территорию предприятия, в Грайворонском округе – административное здание. В трех селах повреждены домовладения, в Борисовском округе – атакован автомобиль.

Белгород, Анастасия Смирнова

