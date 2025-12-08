Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Белгородской областью

В Белгородской области средства противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, сбито несколько воздушных целей.

«Над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей», – уточнил губернатор.

Глава Белгородской области уточнил, что, согласно предварительным данным, в результате вражеской воздушной атаки никто не пострадал.

Информация о последствиях уточняется.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

