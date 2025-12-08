российское информационное агентство 18+

Понедельник, 8 декабря 2025

Минобороны: над Россией днем уничтожено 15 украинских беспилотников

Сегодня в период с 12:00 до 17:00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны России, основной удар пришелся на Белгородскую область, над которой были сбиты семь вражеских дронов.

В то же время четыре беспилотника нейтрализованы над Крымом, два – над территорией Курской области и по одному над Брянской областью и акваторией Каспийского моря.

В первой половине дня с 9:00 до 12:00 мск были уничтожены семь украинских БПЛА, пять из которых нейтрализовали над Ростовской областью и по одному над Волгоградской областью и акваторией Черного моря.

Ночью ПВО сбили 67 вражеских дронов.

Москва, Анастасия Смирнова

