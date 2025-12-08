Еще два поселка в зоне СВО перешли под контроль армии России

Российские военные продолжают теснить ВСУ в зоне специальной военной операции, освобождая новые территории. В течение суток российские подразделения взяли под контроль поселок Червоное в ДНР и село Новоданиловка Запорожской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Червоное Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении ведомства. Поселок Червоное расположен примерно в 5 км к северо-востоку от Константиновки, за которую сейчас идут ожесточенные бои. Также бойцы группировки поразили силы противника в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Платоновка, Бересток, Звановка, Петровское и Константиновки в ДНР.

Новоданиловку освободили подразделения группировки войск «Днепр». Село расположено к юго-востоку от города Орехов, рядом с освобожденным в ноябре поселком Малая Токмачка. Кроме того, под удары группировки попали живая сила и техника ВСУ около Константиновки, Орехова, Лукьяновского, Разумовки Запорожской области и Никольского Херсонской области.

Тем временем, подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и продолжают громить противника в Сумской и Харьковской областях.

Бойцы группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и продолжили ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол в Харьковской области.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. В Дмитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожать окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный.

Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и атаковала ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка Днепропетровской области, Гуляйполе, Риздвянка, Доброполье, Терноватое и Прилуки Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска бесплотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах», – сообщили в Минобороны.

Силы ПВО сбили 171 вражеский беспилотник самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube