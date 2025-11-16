Российские войска освободили два поселка в Запорожской области

За последние сутки два поселка в Запорожской области перешли по контроль российских сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, войска группировки «Днепр» установили полный контроль над Малой Токмачкой.

Тем временем, штурмовые отряды 6-й армии группировки войск «Запад» продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска в Харьковской области. Отражены две атаки в районах Осиново и Западное, которые боевики предприняли, чтобы деблокировать «котел».

В Красноармейск в ДНР штурмовые группы 2-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Ведется зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное.

«Отражены шесть атак подразделений 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ», – отметили в Минобороны. Также пресечена попытка одной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.

В Дмитрове подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города. Штурмовые группы 5-ой мотострелковой бригады вплотную подошли к микрорайону Западный. Освобождено 33 здания.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены две пусковые установки подвижного берегового ракетного комплекса «Нептун», боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили авиабомбу, четыре снаряда системы HIMARS, две ракеты большой дальности «Нептун» и 197 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

