Воскресенье, 4 января 2026, 10:43 мск

За ночь и утро над Россией сбили 132 дрона ВСУ

Ночью и утром над регионами России силы противовоздушной обороны сбили 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, основной удар пришелся на Брянскую, Курскую, Калужскую и Рязанскую области.

В частности, в период с 23:30 мск 3 января до 7:00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

  • 37 – над территорией Брянской области,
  • 22 – над территорией Курской области,
  • 11 – над территорией Калужской области,
  • 11 – над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву,
  • 4 – над территорией Тульской области,
  • 2 – над территорией Воронежской области,
  • 1 – над территорией Белгородской области,
  • 1 – над территорией Ростовской области,
  • 1 – над территорией Орловской области.

В период с 7:00 до 9:00 мск нейтрализованы еще 42 вражеских дрона:

  • 12 БПЛА – над территорией Рязанской области,
  • 11 БПЛА – над территорией Белгородской области,
  • 6 БПЛА – над территорией Воронежской области,
  • 4 БПЛА – над территорией Курской области,
  • 4 БПЛА – над территорией Липецкой области,
  • 2 БПЛА – над территорией Тульской области,
  • 1 БПЛА – над территорией Орловской области,
  • 1 БПЛА – над территорией Калужской области,
  • 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

