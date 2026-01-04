За ночь и утро над Россией сбили 132 дрона ВСУ

Ночью и утром над регионами России силы противовоздушной обороны сбили 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, основной удар пришелся на Брянскую, Курскую, Калужскую и Рязанскую области.

В частности, в период с 23:30 мск 3 января до 7:00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

37 – над территорией Брянской области,

22 – над территорией Курской области,

11 – над территорией Калужской области,

11 – над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву,

4 – над территорией Тульской области,

2 – над территорией Воронежской области,

1 – над территорией Белгородской области,

1 – над территорией Ростовской области,

1 – над территорией Орловской области.

В период с 7:00 до 9:00 мск нейтрализованы еще 42 вражеских дрона:

12 БПЛА – над территорией Рязанской области,

11 БПЛА – над территорией Белгородской области,

6 БПЛА – над территорией Воронежской области,

4 БПЛА – над территорией Курской области,

4 БПЛА – над территорией Липецкой области,

2 БПЛА – над территорией Тульской области,

1 БПЛА – над территорией Орловской области,

1 БПЛА – над территорией Калужской области,

1 БПЛА – над территорией Тамбовской области.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube