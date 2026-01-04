За ночь и утро над Россией сбили 132 дрона ВСУ

Ночью и утром над регионами России силы противовоздушной обороны сбили 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, основной удар пришелся на Брянскую, Курскую, Калужскую и Рязанскую области.
В частности, в период с 23:30 мск 3 января до 7:00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
- 37 – над территорией Брянской области,
- 22 – над территорией Курской области,
- 11 – над территорией Калужской области,
- 11 – над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву,
- 4 – над территорией Тульской области,
- 2 – над территорией Воронежской области,
- 1 – над территорией Белгородской области,
- 1 – над территорией Ростовской области,
- 1 – над территорией Орловской области.
В период с 7:00 до 9:00 мск нейтрализованы еще 42 вражеских дрона:
- 12 БПЛА – над территорией Рязанской области,
- 11 БПЛА – над территорией Белгородской области,
- 6 БПЛА – над территорией Воронежской области,
- 4 БПЛА – над территорией Курской области,
- 4 БПЛА – над территорией Липецкой области,
- 2 БПЛА – над территорией Тульской области,
- 1 БПЛА – над территорией Орловской области,
- 1 БПЛА – над территорией Калужской области,
- 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области.
Москва, Анастасия Смирнова
