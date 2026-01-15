российское информационное агентство 18+

Двое сотрудников аптечной сети погибли в Запорожье после удара украинских дронов

В российской части Запорожской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов погибли двое сотрудников государственной аптечной сети. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, ЧП произошло в районе села Басань Пологовского муниципального округа.

«Автомобиль сотрудников государственной аптеки, доставлявших жизненно важные лекарства в аптечный пункт в Пологах, подвергся атаке беспилотника. Погибли водитель и грузчик-экспедитор», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

