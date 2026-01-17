российское информационное агентство 18+

Суббота, 17 января 2026, 09:47 мск

Ночью над регионами России сбили 99 украинских беспилотников

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны нейтрализовали 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, в период с 23:00 до 07:00 мск под ударом оказались пять регионов.

Больше всего дронов ВСУ – 47 единиц – уничтожено над акваторией Черного моря. Массированная атака отражена в Белгородской области, над которой сбито 29 беспилотников. Еще 12 летательных аппаратов нейтрализовали над Курской областью, по четыре – над Ростовской и Астраханской областями, два – над Крымом и один – над акваторией Азовского моря.

В течение ночи воздушная тревога срабатывала в целом ряде регионов, в том числе в Самарской и Оренбургской областях, Татарстане и на Кубани – в Сочи и Туапсе.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении атак дронов ВСУ в двух районах – информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Последствия вражеских воздушных ударов уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

