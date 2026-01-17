российское информационное агентство 18+

За сутки над Курской областью уничтожили 36 дронов ВСУ

За последние сутки с 09:00 16 января до 07:00 часов 17 января над Курской областью сбито 36 беспилотников различных типов. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, 38 раз враг обстрелял приграничные районы из артиллерийского орудия, 10 раз беспилотники атаковали с помощью сбросов взрывных устройств.

«В результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в хуторе Александровка Рыльского района повреждены фасад, остекление двух частных домов и два автомобиля. Собственникам будет оказана необходимая помощь в восстановлении», – отметил губернатор.

«Погибших и пострадавших нет», – уточнил Хинштейн.

Курск, Анастасия Смирнова

