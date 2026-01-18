российское информационное агентство 18+

При атаках ВСУ погибла жительница Белгородской области

В Белгородской области в результате атак вооруженных формирований Украины одна местная жительница погибла, еще один мужчина получил ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В селе Нечаевка Белгородского округа произошло самое страшное: в результате детонации FPV-дрона женщина скончалась на месте...» – отметил губернатор.

Еще одно ЧП произошло в Грайворонском округе в селе Головчино.

«Дрон атаковал автомобиль на парковке предприятия. Мужчина получил осколочное ранение бедра и термические ожоги правой кисти», – рассказал Гладков.

Бригада скорой оказала пострадавшему необходимую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Белгород, Анастасия Смирнова

