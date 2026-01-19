В Сочи американца приговорили к пяти годам заключения за перевозку оружия на яхте

В Сочи гражданина США признали виновными в незаконной перевозке оружия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Американец путешествовал на своей яхте из штата Каролина через Португалию, Испанию, Италию, Грецию и Турцию. В июне 2025 года он пришвартовался в Сочи, скрыв от пограничного контроля наличие на борту оружия.

«После прохождения таможенной границы, в ходе проведения осмотра яхты огнестрельное оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», – говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что прибыл в Россию, чтобы встретиться с девушкой из Казани, с которой познакомился в интернете. Американец утверждает, что не озаботился изучением российских законов и был уверен, что оружие, предназначенное для самообороны, всегда должно оставаться на борту.

«Центральным районным судом Сочи гражданин США был признан виновным в незаконной перевозке и перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза огнестрельного оружия, основной части огнестрельного оружия (ствола) и боеприпасов. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщает пресс-служба.

Сочи, Зоя Осколкова

