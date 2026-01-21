ВСУ ударили по Дебальцево: повреждены более 50 домов и около десятка социальных объектов

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по Дебальцево в Донецкой народной республике повреждены около 50 многоквартирных домов и около десятка социальных объектов, включая школы и больницу. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

«В результате украинской агрессии в Дебальцево повреждено остекление социальных объектов: школы №1, школы №5, детского сада №2, школы №4, библиотеки, музея, Центра детского и юношеского творчества, Центральной городской больницы, многопрофильного техникума. Временно перевели детей на дистанционное обучение», – уточнил руководитель ДНР.

По его словам, повреждены также около 50 многоквартирных домов и порядка 15 частных домовладений. «Продолжаем собирать информацию последствий обстрела ВФУ, на местах задействуем пять оперативных групп», – добавил он, отметив, что в настоящее время ремонтные бригады восстанавливают тепловой контур в жилых домах. Завершены работы в семи многоквартирных домах.

Также в Дебальцево повреждено десять единиц городского транспорта. Уже восстановили работу маршрутов №2А и №5. До стабилизации ситуации выделили два автобуса для организации движения по городским маршрутам №1 и №2.

В городе открыто восемь пунктов обогрева, а в школе №4 развернут эвакуационный пункт для жителей, чье жилье пострадало в результате украинской агрессии, проинформировал Пушилин.

Дебальцево, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube