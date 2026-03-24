Дроны ВСУ атаковали гражданские автомобили в Запорожье: ранены 5 мирных жителей

В Запорожской области украинские беспилотные летательные аппараты атаковали гражданские автомобили, в результате чего 5 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в канале Мах.

По его словам, одно из ЧП произошло на автомобильной дороге в направлении города Васильевки. «Пострадали три человека: женщины 1980 и 1965 года рождения и мужчина 1965 года рождения», – уточнил губернатор.

Вместе с тем, также была совершена атака БПЛА на гражданский автомобиль в районе села Новогоровка Токмакского муниципального округа. «Серьезные травмы получили мужчины 1985 и 1978 года рождения. Пострадавшие находятся в реанимации», – пояснил глава Запорожской области, добавив, что опасность повторных ударов сохраняется.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

