Ребенок в Запорожье получил ранение, взяв в руки фрагмент сбитого дрона ВСУ

В Запорожской области ранен мальчик в результате детонации фрагмента украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«В хирургическое отделение Васильевской больницы поступил ребенок 2015 года рождения, у которого в руках сдетонировал взрывоопасный предмет. Мальчик поднял часть от беспилотника противника, в результате чего получил ранение руки и ожоги. Ребёнку оказывается медицинская помощь. Благо его жизни ничего не угрожает», – уточнил губернатор.

При этом глава Запорожской области обратил внимание, что при нахождении любых подозрительных предметов, особенно если они похожи на боеприпасы, снаряды от БПЛА или их обломки, категорически запрещается приближаться к ним, трогать или пытаться перемещать их.

Васильевка, Анастасия Смирнова

