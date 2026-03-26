ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции в Запорожье: ранены две мирные жительницы

Фото из официального тг-канала губернатора Запорожской области

Вооруженные формирования киевского режима нанесли удар с использованием беспилотника по автозаправочной станции в городе Васильевка Запорожской области, в результате чего пострадали две мирные жительницы. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Противник произвёл атаку БПЛА по территории автозаправочной станции в городе Васильевке. К сожалению, пострадали две женщины», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, обе пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. «Состояние одной из женщин остается тяжелым», – добавил Балицкий.

Васильевка, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

