ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции в Запорожье: ранены две мирные жительницы

Вооруженные формирования киевского режима нанесли удар с использованием беспилотника по автозаправочной станции в городе Васильевка Запорожской области, в результате чего пострадали две мирные жительницы. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«Противник произвёл атаку БПЛА по территории автозаправочной станции в городе Васильевке. К сожалению, пострадали две женщины», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.
По его словам, обе пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. «Состояние одной из женщин остается тяжелым», – добавил Балицкий.
Васильевка, Анастасия Смирнова
