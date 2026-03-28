Ночью над Россией сбили 155 украинских БПЛА: в Ярославской области погиб ребенок, несколько человек пострадали

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами России 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, вооруженные формирования Украины предприняли попытку атаки Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областей, Республики Крым и Московского региона.

В частности, как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, над столичным регионом на подлете к Москве были сбиты 2 беспилотника. В Брянской области, по информации главы региона Александра Богомаза, уничтожены 53 вражеских БПЛА. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 19 беспилотников. «По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», – отметил он.

Глава Смоленской области Василий Анохин сообщил о ликвидации 11 украинских БПЛА. «Пострадавших среди населения и разрушений объектов инфраструктуры нет». – уточнил он.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проинформировал об уничтожении более 30 вражеских БПЛА. В результате атаки повреждено несколько жилых домов и торговый объект.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжёлом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметил глава Ярославской области.

При отражении ночной воздушной атаки ограничения вводились в 19 аэропортах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

