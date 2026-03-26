Четверг, 26 марта 2026, 20:40 мск

При ударе артиллерии ВСУ ранен житель Брянской области

В результате артиллерийского удара вооруженных формирований Украины получил ранения житель Брянской области. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, ЧП произошло в поселке Белая Березка Трубчевского района.

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Брянск, Анастасия Смирнова

Метки / Украина

Над Брянской областью сбили 41 украинский беспилотник / ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции в Запорожье: ранены две мирные жительницы / МИД России: трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу / Вашингтон проинформировал Москву о своих переговорах с Киевом / На подлете к Москве силы ПВО сбили еще 7 украинских беспилотников / Ребенок в Запорожье получил ранение, взяв в руки фрагмент сбитого дрона ВСУ / Дроны ВСУ атаковали гражданские автомобили в Запорожье: ранены 5 мирных жителей / В результате ударов ВСУ пострадали 5 мирных жителей Белгородской области

