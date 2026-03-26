При ударе артиллерии ВСУ ранен житель Брянской области

В результате артиллерийского удара вооруженных формирований Украины получил ранения житель Брянской области. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, ЧП произошло в поселке Белая Березка Трубчевского района.

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Брянск, Анастасия Смирнова

